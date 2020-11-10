10.11.2020 11:14

ВИДЕО: Дорожники продолжают ремонт магистралей Харькова (Горсовет)

В текущее время выполняется капитальный ремонт дороги от пр. Юбилейного, 67 до ул. Познанской.



//izvestia.kharkov.ua

Как сообщил прораб Максим Чепенко, эта дорога разгружает ул. Познанскую для выезда на пр. Юбилейный.



По его словам, в рамках ремонта будет заасфальтировано 5,5 тыс. кв. м проезжей части и около 700 кв. м тротуаров. Также будет заменено и установлено 1,5 тыс. п. м борта, 700 п. м бордюра на тротуарах. После этого рабочие вывезут мусор и выполнят благоустройство прилегающей территории.

Максим Чепенко отметил, что ремонт выполняется комплексно и основательно для комфорта автомобилистов.