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10.11.2020  11:14   

ВИДЕО: Дорожники продолжают ремонт магистралей Харькова (Горсовет)

В текущее время выполняется капитальный ремонт дороги от пр. Юбилейного, 67 до ул. Познанской.


//izvestia.kharkov.ua

Как сообщил прораб Максим Чепенко, эта дорога разгружает ул. Познанскую для выезда на пр. Юбилейный. 

По его словам, в рамках ремонта будет заасфальтировано 5,5 тыс. кв. м проезжей части и около 700 кв. м тротуаров. Также будет заменено и установлено 1,5 тыс. п. м борта, 700 п. м бордюра на тротуарах. После этого рабочие вывезут мусор и выполнят благоустройство прилегающей территории. 

Максим Чепенко отметил, что ремонт выполняется комплексно и основательно для комфорта автомобилистов.

Источник:   ХГС
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
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