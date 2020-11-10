ВИДЕО: Дорожники продолжают ремонт магистралей Харькова (Горсовет)

В текущее время выполняется капитальный ремонт дороги от пр. Юбилейного, 67 до ул. Познанской.
Как сообщил прораб Максим Чепенко, эта дорога разгружает ул. Познанскую для выезда на пр. Юбилейный.
По его словам, в рамках ремонта будет заасфальтировано 5,5 тыс. кв. м проезжей части и около 700 кв. м тротуаров. Также будет заменено и установлено 1,5 тыс. п. м борта, 700 п. м бордюра на тротуарах. После этого рабочие вывезут мусор и выполнят благоустройство прилегающей территории.
Максим Чепенко отметил, что ремонт выполняется комплексно и основательно для комфорта автомобилистов.
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