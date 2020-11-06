06.11.2020 16:25

Харьковчане могут приобрести абонемент на парковку в мобильном приложении (ХГС)

КП «Харьковпарксервис» обновило мобильное приложение «Е-парковка» для более удобной оплаты услуги онлайн.



//city.kharkov.ua

Приложением уже пользуются около 29 тыс. харьковчан, и разработчики ежедневно собирают отзывы пользователей для дальнейшего улучшения продукта.

Сейчас приложение оптимизировано для всех устройств, учитывается все необходимое для комфортной оплаты услуги.

В частности, теперь появилась возможность покупать абонементы для парковки прямо в приложении сроком на 30, 60 или 90 дней (по окончании срока действия будет приходить сообщение о том, что абонемент заканчивается).

Также увеличилась производительная мощность приложения, было налажено корректное отображение времени работы парковок и изменен дизайн программы - интерфейс стал более адаптивным и понятным.

Скачать приложение «Е-парковка» можно в «App Store» и «Google Play».

Напомним, что в Харькове провели реформу системы оплаты парковки.