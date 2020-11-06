06.11.2020 16:25
Харьковчане могут приобрести абонемент на парковку в мобильном приложении (ХГС)
КП «Харьковпарксервис» обновило мобильное приложение «Е-парковка» для более удобной оплаты услуги онлайн.
//city.kharkov.ua
Приложением уже пользуются около 29 тыс. харьковчан, и разработчики ежедневно собирают отзывы пользователей для дальнейшего улучшения продукта.
Сейчас приложение оптимизировано для всех устройств, учитывается все необходимое для комфортной оплаты услуги.
В частности, теперь появилась возможность покупать абонементы для парковки прямо в приложении сроком на 30, 60 или 90 дней (по окончании срока действия будет приходить сообщение о том, что абонемент заканчивается).
Также увеличилась производительная мощность приложения, было налажено корректное отображение времени работы парковок и изменен дизайн программы - интерфейс стал более адаптивным и понятным.
Скачать приложение «Е-парковка» можно в «App Store» и «Google Play».
Напомним, что в Харькове провели реформу системы оплаты парковки.
Оплатить услугу можно несколькими способами: с помощью мобильного приложения «Е-парковка» (можно выбрать место и время); через приложение «Приват24» в разделе «Транспорт/Авто»; с помощью смс-оплаты (оплата снимается с баланса счета); в терминалах для оплаты парковки (размещены на парковках возле Центрального рынка); по безналичному расчету на парковках возле Центрального парка культуры и отдыха имени Горького; через чат-бот @ParkingChatBot
в «Telegram»; приобретя абонемент в киосках возле парковочных зон или теперь в приложении «Е-парковка».