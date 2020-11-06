06.11.2020 16:19

На улицах Серповой и Коломенской четыре дня будет запрещаться движение (Горсовет)

Ограничения будут действовать с 8:00 до 20:00 9, 11, 12 и 14 ноября 2020 года.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено с 8:00 до 20:00 9, 11, 12 и 14 ноября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением строительных работ по ул. Коломенской, 4.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по прилегающим ул. Бакулина и пр. Науки.