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06.11.2020  16:19   

На улицах Серповой и Коломенской четыре дня будет запрещаться движение (Горсовет)

Ограничения будут действовать с 8:00 до 20:00 9, 11, 12 и 14 ноября 2020 года.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено с 8:00 до 20:00 9, 11, 12 и 14 ноября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением строительных работ по ул. Коломенской, 4.
 
На этот период объезд закрытого участка будет организован по прилегающим ул. Бакулина и пр. Науки.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запреи, харьков, серповая, коломенская
 
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