Трамваи №12 и 20 временно поменяют маршруты движения

7 ноября с 9:00 до 17:00 будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, в пер. Лосевском, пер. Пискуновском, по проезду Рогатинскому и ул. Клочковской, на участке от Новоивановского моста до Рогатинского проезда (при движении в сторону Южного вокзала).
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.
В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом:
– при движении в сторону Южного вокзала:
№12: Лесопарк – Белгородское шоссе – ул. Сумская – пл. Первого Мая – ул. Мироносицкая – ул. Маяковского – ул. Тринклера – пр. Независимости – Клочковский спуск – Новоивановский мост – ул. Большая Панасовская – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал;
№20: пр. Победы – ул. Клочковская – Новоивановский мост – ул. Большая Панасовская – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал;
– при движении от Южного вокзала:
№12, 20 – по своим маршрутам в штатном режиме.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью местами туман.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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