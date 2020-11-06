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06.11.2020  13:26   

Трамваи №12 и 20 временно поменяют маршруты движения

7 ноября с 9:00 до 17:00 будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, в пер. Лосевском, пер. Пискуновском, по проезду Рогатинскому и ул. Клочковской, на участке от Новоивановского моста до Рогатинского проезда (при движении в сторону Южного вокзала).


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом:

– при движении в сторону Южного вокзала:

№12: Лесопарк – Белгородское шоссе – ул. Сумская – пл. Первого Мая – ул. Мироносицкая – ул. Маяковского – ул. Тринклера – пр. Независимости – Клочковский спуск – Новоивановский мост – ул. Большая Панасовская – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал;

№20: пр. Победы – ул. Клочковская – Новоивановский мост – ул. Большая Панасовская – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал;

– при движении от Южного вокзала:

№12, 20 – по своим маршрутам в штатном режиме.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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