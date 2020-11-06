Главная Новости Дороги и транспорт С понедельника в переулке Мечникова запрещается движение транспорта (ХГС)
06.11.2020  11:49   

С понедельника в переулке Мечникова запрещается движение транспорта (ХГС)

Движение транспорта по пер. Мечникова, на участке от ул. Сумской до ул. Донец-Захаржевского, будет запрещено с 9 по 22 ноября.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством наружных инженерных сетей.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: пл. Конституции, ул. Короленко, ул. Пушкинской и др.

Кроме того, с 23 ноября по 9 декабря будет запрещено движение транспорта по пер. Мечникова, от ул. Донец-Захаржевского до ул. Пушкинской. Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим ул. Донец-Захаржевского, пл. Театральной и др.

Источник:   ХГС
 Тэги:  дограничение, движение, харьков, ремонт, дорога
 
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