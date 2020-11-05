Главная Новости Дороги и транспорт В Киевском районе идет ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров (Горсовет)
05.11.2020  10:14   

В Киевском районе идет ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров (Горсовет)

Ремонт внутриквартальных дорог и пешеходных зон проводится по ул. Академика Павлова, 309.


// city.kharkov.ua

Ремонт идет во дворе, в котором расположено несколько многоэтажных домов. Как сообщил прораб Максим Чепенко, будут отремонтированы дороги и тротуары, у каждого из подъездов будет сделано понижение дорожного борта для комфорта людей с особыми потребностями, пожилых людей и мам с колясками. Будут обустроены места для парковки автомобилей и мусорных контейнеров. Сейчас дорожники занимаются установлением нового бордюра.

«Здесь разрушен бортовой камень вдоль проезжей части, дорожное покрытие. С просьбой отремонтировать внутриквартальную дорогу жители домов обратились к мэру нашего города Геннадию Кернесу. В связи с этим принято решение о капитальном ремонте всей инфраструктуры этого двора», - сообщил прораб.

По его словам, на втором этапе коммунальщики восстановят проезжую часть внутриквартальных дорог, будет заасфальтировано дорожное покрытие на площади около 13 тыс. кв. м, тротуары - на площади около 7 тыс. кв. м.

Источник:   ХГС
 Тэги:  ремонт, дорога, внутрикварталка, харьков
 
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