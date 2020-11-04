Главная Новости Дороги и транспорт В четверг трамваи №12 и 20 изменят маршрут движения (ХГС)
04.11.2020  17:19   

В четверг трамваи №12 и 20 изменят маршрут движения (ХГС)

Изменения будут действовать с 9:00 до 17:00 5 ноября 2020 года.


//city.kharkov.ua
Движение трамваев по ул. Большой Панасовской, от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, пер. Лосевскому, пер. Пискуновскому, проезду Рогатинскому и ул. Клочковской, от Новоивановского моста до Рогатинского проезда (в сторону Южного вокзала) будет запрещено с 9:00 до 17:00 5 ноября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.
 
На время работ трамваи будут курсировать так:
 
при движении в сторону Южного вокзала:
 
№12: разворотный круг «Лесопарк» - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Первого Мая - ул. Мироносицкая - ул. Маяковского - ул. Тринклера - пр. Независимости - Клочковский спуск - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;
 
№20: пр. Победы - ул. Клочковская - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;
 
при движении от Южного вокзала:
 
№12, 20: по своим маршрутам в штатном режиме.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  движение, запрещено, харьков, маршрут
 
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