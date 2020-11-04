04.11.2020 17:19

В четверг трамваи №12 и 20 изменят маршрут движения (ХГС)

Изменения будут действовать с 9:00 до 17:00 5 ноября 2020 года.



//city.kharkov.ua

Движение трамваев по ул. Большой Панасовской, от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, пер. Лосевскому, пер. Пискуновскому, проезду Рогатинскому и ул. Клочковской, от Новоивановского моста до Рогатинского проезда (в сторону Южного вокзала) будет запрещено с 9:00 до 17:00 5 ноября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

На время работ трамваи будут курсировать так:

при движении в сторону Южного вокзала:

№12: разворотный круг «Лесопарк» - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Первого Мая - ул. Мироносицкая - ул. Маяковского - ул. Тринклера - пр. Независимости - Клочковский спуск - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

№20: пр. Победы - ул. Клочковская - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

при движении от Южного вокзала:

№12, 20: по своим маршрутам в штатном режиме.