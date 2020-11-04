04.11.2020 12:21

В пригороде Харькова обнаружили ничейный мост (ХТ)

У Жихарского путепровода наконец появился владелец, назначенный решением суда



Фото: kh.ukravtodor.gov.ua

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора) к Харьковскому городскому совету и признал за Укравтодором право государственной собственности на Жихарский путепровод, пересекающий железнодорожные пути на 251 км участка Основа — Красный Лиман и расположенный на 11 км автомобильной дороги М -18 Харьков- Симферополь-Алушта-Ялта в Харькове.

Об этом Харків Times узнал из сообщения Службы автомобильных дорог в Харьковской области и из постановления суда об открытии производства по делу (решение суда об удовлетворении иска на данный момент еще не обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений).

САД сообщает, что в течение 13 лет путепровод вблизи поселка Жихарь не имеет владельца, кроме того, сооружение на окружной дороге в любой момент может вызвать проблемы как для автомобильного, так и железнодорожного сообщения области.

«2 ноября 2020 мы получили решение Харьковского хозяйственного суда о передаче путепровода на баланс Укравтодора. Служба, в свою очередь, является структурным подразделением и подчиняется Укравтодору», — говорится в сообщении.

После вступления в силу решения суда об определении балансодержателя сооружения будет проведен осмотр путепровода и оценка его эксплуатационного состояния, и безотлагательно выполнены первоочередные меры по устранению всех выявленных дефектов и проведению аварийных работ. Также предполагается разработка проекта по ремонту моста и дальнейшие ремонтные работы.

Дорожники отмечают, что Жихарский путепровод находится в неудовлетворительном состоянии: ржавые конструкции, трещины на металлических пролетных сооружениях, на опорах разрушается бетон. Это может вызвать проблемы как для автомобильного, так и железнодорожного сообщения области — под путепроводом проходят 12 железнодорожных путей, и в случае обрушения сооружения, транспортная инфраструктура области может оказаться в очень затруднительном положении. При этом ремонтировать Служба его не могла, поскольку не имела сооружение на балансе.

«Путепровод вообще не имел владельца. Он «потерялся» еще в 2007 году. Тогда распоряжением Кабмина проезжую часть дороги передали в государственную собственность из коммунальной собственности города Харькова. Но сам мост, по которому эта проезжая часть проходит, не передавали», — говорится в сообщении.