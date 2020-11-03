Главная Новости Дороги и транспорт В среду трамваи №12 и 20 временно изменят маршруты движения (ХГС)
03.11.2020  18:41   

В среду трамваи №12 и 20 временно изменят маршруты движения (ХГС)

Изменения буду действовать с 9:00 до 17:00 4 ноября 2020 года.


//city.kharkov.ua
Движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, в пер. Лосевском, пер. Пискуновском, проезде Рогатинском и ул. Клочковской, на участке от Новоивановского моста до Рогатинского проезда, будет запрещено с 9:00 до 17:00 4 ноября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.
 
В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом:
 
- при движении в сторону Южного вокзала:
 
№12, 20 - по своим маршрутам в штатном режиме;
 
- при движении от Южного вокзала:
 
№12: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;
 
№20: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, маршрут, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.11 Дороги и транспорт Движение по площади Свободы ограничено до февраля (Горсовет) 03.11 Дороги и транспорт Отменена популярная харьковская электричка - названа причина (ГХ) 01.11 Дороги и транспорт C понедельника на улицах Серповой и Коломенской запрещается движение транспорта (ХГС)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 