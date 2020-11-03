03.11.2020 18:41

В среду трамваи №12 и 20 временно изменят маршруты движения (ХГС)

Изменения буду действовать с 9:00 до 17:00 4 ноября 2020 года.



//city.kharkov.ua

Движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, в пер. Лосевском, пер. Пискуновском, проезде Рогатинском и ул. Клочковской, на участке от Новоивановского моста до Рогатинского проезда, будет запрещено с 9:00 до 17:00 4 ноября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом:

- при движении в сторону Южного вокзала:

№12, 20 - по своим маршрутам в штатном режиме;

- при движении от Южного вокзала:

№12: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;

№20: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы.