Движение по площади Свободы ограничено до февраля (Горсовет)

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, запрещено до 10 февраля 2021 года.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и празднованием Нового года, Рождества и организацией отдыха детей в дни зимних школьных каникул.
Движение организовано по правой стороне пл. Свободы - от ул. Сумской до ул. Тринклера.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.
Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.
влажность:
давление:
ветер: