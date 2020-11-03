03.11.2020 12:32

Движение по площади Свободы ограничено до февраля (Горсовет)

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, запрещено до 10 февраля 2021 года.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и празднованием Нового года, Рождества и организацией отдыха детей в дни зимних школьных каникул.

Движение организовано по правой стороне пл. Свободы - от ул. Сумской до ул. Тринклера.