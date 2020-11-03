Главная Новости Дороги и транспорт Движение по площади Свободы ограничено до февраля (Горсовет)
03.11.2020  12:32   

Движение по площади Свободы ограничено до февраля (Горсовет)

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, запрещено до 10 февраля 2021 года.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и празднованием Нового года, Рождества и организацией отдыха детей в дни зимних школьных каникул.

Движение организовано по правой стороне пл. Свободы - от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.11 Дороги и транспорт Отменена популярная харьковская электричка - названа причина (ГХ) 01.11 Дороги и транспорт C понедельника на улицах Серповой и Коломенской запрещается движение транспорта (ХГС) 31.10 Дороги и транспорт На улицах Серповой и Коломенской запрещается движение транспорта (ХГС)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 