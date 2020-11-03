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03.11.2020  11:20   

Отменена популярная харьковская электричка - названа причина (ГХ)

Из графика расписания харьковских электричек без предупреждения «выпал» утренний пригородной поезд №6559/6560, который выезжал из Купянска в 6:19 и в половине десятого прибывал в Харьков.


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В ноябре электрички не стало.

Первыми забили тревогу жители Купянска.

В региональном филиале «Южная железная дорога» АО «Укрзаліниця» » подтвердили, что с ноября купянская электричка не будет курсировать и назавали причину -  «производственная необходимость».

«Отмена электрички произошла по техническим причинам в связи с производственной необходимостью для высвобождения грузовых локомотивов двойного питания», - сообщили в пресс-службе ЮЖД и добавили, что маршрут не планируют возобновлять».

А пассажирам порекомендовали добираться с Купянска  до областного центра через станцию Граково, откуда идут пригородные поезда и утром, и вечером.

Однако жители Купянска считают, что отмена  электрички создаст им много неудобств.

«Уважаемое руководство, стоящее за принятием решения отмены поезда, будьте людьми, пересмотрите своё решение ещё раз и решите вопрос с локомотивом. Неужели железная дорога настолько бедная, что не может выделить средств для аренды 1 электровоза? Стыдно ...», - написала в в Facebook участница группы «Форум железнодорожников»  Валентина Дешина.

«В связи с отменой поезда 6559/6560 сообщением Купянск-Харьков очень многим железнодорожникам не на чем будет доехать до места работы -  это путейцы, работники ЭЧК, связисты, составители поездов, дежурные по станции!» - возмущается Светлана Власова.

Источник:   ГХ
 Тэги:  транспорт, ограничение, харьков, ремонт, движение, проезд
 
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