03.11.2020 11:20

Отменена популярная харьковская электричка - названа причина (ГХ)

Из графика расписания харьковских электричек без предупреждения «выпал» утренний пригородной поезд №6559/6560, который выезжал из Купянска в 6:19 и в половине десятого прибывал в Харьков.



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В ноябре электрички не стало.

Первыми забили тревогу жители Купянска.

В региональном филиале «Южная железная дорога» АО «Укрзаліниця» » подтвердили, что с ноября купянская электричка не будет курсировать и назавали причину - «производственная необходимость».

«Отмена электрички произошла по техническим причинам в связи с производственной необходимостью для высвобождения грузовых локомотивов двойного питания», - сообщили в пресс-службе ЮЖД и добавили, что маршрут не планируют возобновлять».

А пассажирам порекомендовали добираться с Купянска до областного центра через станцию Граково, откуда идут пригородные поезда и утром, и вечером.

Однако жители Купянска считают, что отмена электрички создаст им много неудобств.

«Уважаемое руководство, стоящее за принятием решения отмены поезда, будьте людьми, пересмотрите своё решение ещё раз и решите вопрос с локомотивом. Неужели железная дорога настолько бедная, что не может выделить средств для аренды 1 электровоза? Стыдно ...», - написала в в Facebook участница группы «Форум железнодорожников» Валентина Дешина.

«В связи с отменой поезда 6559/6560 сообщением Купянск-Харьков очень многим железнодорожникам не на чем будет доехать до места работы - это путейцы, работники ЭЧК, связисты, составители поездов, дежурные по станции!» - возмущается Светлана Власова.