C понедельника на улицах Серповой и Коломенской запрещается движение транспорта (ХГС)

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено с 8:00 до 20:00 2, 4, 5 и 7 ноября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением строительных работ по ул. Коломенской, 4.
На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Бакулина и пр. Науки.
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Октябрь прощается с нами дождем, который будет идти все выходные.
Международный день вегана появился 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие.
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