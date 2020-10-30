На улицах Серповой и Коломенской запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено с 8:00 до 20:00 2, 4, 5 и 7 ноября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением строительных работ по ул. Коломенской, 4.
На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Бакулина и пр. Науки.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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