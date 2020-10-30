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30.10.2020  13:22   

На улицах Серповой и Коломенской запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено с 8:00 до 20:00 2, 4, 5 и 7 ноября.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением строительных работ по ул. Коломенской, 4.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Бакулина и пр. Науки.

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, ограничение, харьков, ремонт, движение, проезд
 
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