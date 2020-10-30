30.10.2020 13:22

На улицах Серповой и Коломенской запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено с 8:00 до 20:00 2, 4, 5 и 7 ноября.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением строительных работ по ул. Коломенской, 4.



На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Бакулина и пр. Науки.