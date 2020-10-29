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29.10.2020  17:12   

Игорь Терехов: Строительство дороги из центра на Салтовку идет по графику (Горсовет)

Строительство новой магистрали - от ул. Моисеевской до ул. Академика Павлова - идет по графику.


Игорь Терехов: Строительство дороги из центра на Салтовку идет по графику (Горсовет)
Об этом сегодня, 29 октября 2020 года, сообщил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов, который ознакомился с ходом выполнения работ.
 
Сейчас на месте строительства производится трамбовка основания будущей дороги.
 
«Для нас это стратегический объект, ведь эта дорога позволит за несколько минут добираться с Салтовки практически до центра города. Летом распускались слухи, что в зоне строительства новой магистрали через рынок «Барабашово» будет сноситься жилье, но мы объяснили местным жителям, что это вранье, и сейчас нет никакого напряжения в этом вопросе. Подрядчики работают по графику, поэтому я уверен, что все будет выполнено в кратчайшие сроки, и строительство дороги не будет затянуто никоим образом», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
 
 
 
Тэги:  терехов, дорога на салтовку, харьков, строительство
 
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