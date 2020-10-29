29.10.2020 17:12

Игорь Терехов: Строительство дороги из центра на Салтовку идет по графику (Горсовет)

Строительство новой магистрали - от ул. Моисеевской до ул. Академика Павлова - идет по графику.



Игорь Терехов: Строительство дороги из центра на Салтовку идет по графику (Горсовет)



Об этом сегодня, 29 октября 2020 года, сообщил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов, который ознакомился с ходом выполнения работ.

Сейчас на месте строительства производится трамбовка основания будущей дороги.

«Для нас это стратегический объект, ведь эта дорога позволит за несколько минут добираться с Салтовки практически до центра города. Летом распускались слухи, что в зоне строительства новой магистрали через рынок «Барабашово» будет сноситься жилье, но мы объяснили местным жителям, что это вранье, и сейчас нет никакого напряжения в этом вопросе. Подрядчики работают по графику, поэтому я уверен, что все будет выполнено в кратчайшие сроки, и строительство дороги не будет затянуто никоим образом», - подчеркнул Игорь Терехов.