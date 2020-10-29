Главная Новости Дороги и транспорт Укроборонпром хочет привлечь харьковский завод имени Малышева для спасения подвижного состава «Укрзалізниці» (ГП "ЗИМ")
29.10.2020  13:05   

Укроборонпром хочет привлечь харьковский завод имени Малышева для спасения подвижного состава «Укрзалізниці» (ГП "ЗИМ")

Решение принято по результатам IV международной выставки «Rail Expo 2020», которая проходила 20-22 октября в Киеве


://malyshevplant.com/

Представители ГП «Завод имени В.А. Малышева », входящая в ГК« Укроборонпром », приняли участие в круглом столе« REиндустриализация - локализация сложной техники », проходившем в рамках выставки.

Во время мероприятия малышевцы провели несколько переговоров по модернизации тягового подвижного состава дизелями Д80, изготавливаемых на заводе, с представителями государственной компании «Укрзализныця» и украинских промышленных предприятий, имеющих в своих парках железнодорожный транспорт. Участники переговоров отметили перспективность дальнейшего сотрудничества по реализации проектов модернизации тягового подвижного состава на ГП «ЗИМ».

Как отмечают специалисты ГП «Завод имени В.А. Малышева », использование дизелей Д80 существенно продлит ресурс эксплуатации существующего железнодорожного парка, устранит необходимость приобретения новых тепловозов в ближайшие годы.

Важно также отметить, что стоимость отечественных дизелей Д80 ниже, чем зарубежных аналогов, поэтому установление на тепловозы дизель-генераторов производства ГП «Завод имени В.А. Малышева »позволит существенно сэкономить средства как« Укрзализныци », так и промышленным предприятиям, использующим локомотивы с дизельными двигателями.

 

Источник:   ГП "ЗИМ"
 Тэги:  малышева, завод, харьков, выставка
 
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