Главная Новости Дороги и транспорт На улице Конторской запрещается движение транспорта
27.10.2020  14:24   

На улице Конторской запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Конторской, на участке от ул. Ярославской до ул. Полтавский Шлях, будет запрещено с 8:00 до 20:00 28 октября.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Полтавский Шлях, ул. Конева, ул. Дмитриевской и другим прилегающим улицам.

Также движение транспорта будет запрещено с 8:00 до 20:00 29 октября по ул. Конторской, на участке от ул. Конева до ул. Ярославской. На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Рождественской, ул. Полтавский Шлях, ул. Конева и пр.

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, ограничение, харьков, ремонт, движение, проезд
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.10 Дороги и транспорт Движение по улицам Серповой и Коломенской будет запрещено до конца недели 26.10 Дороги и транспорт В 602 микрорайоне ограничено движение транспорта (1562) 23.10 Дороги и транспорт На улице Чернышевской временно запрещается движение транспорта (Горсовет)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 