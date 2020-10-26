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26.10.2020  08:39   

В 602 микрорайоне ограничено движение транспорта (1562)

Движение транспорта по одной стороне Юбилейного проспекта временно запрещается.


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26 и 27 октября с 8:00 до 21:00 запрещается движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от Салтовского шоссе до пр. Тракторостроителей при движении в сторону ул. Гвардейцев-Широнинцев, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Двустороннее движение транспорта будет организовано по свободной от выполнения работ проезжей части.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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