В 602 микрорайоне ограничено движение транспорта (1562)

Движение транспорта по одной стороне Юбилейного проспекта временно запрещается.
26 и 27 октября с 8:00 до 21:00 запрещается движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от Салтовского шоссе до пр. Тракторостроителей при движении в сторону ул. Гвардейцев-Широнинцев, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Двустороннее движение транспорта будет организовано по свободной от выполнения работ проезжей части.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
В первый рабочий день на Харьковщине будет сохраняться теплая и сухая погода за счет антициклона.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
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