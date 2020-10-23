23.10.2020 19:43

Игорь Терехов: Для нас это стратегически важный объект (Горсовет)

На перекрестке перед Велозаводским мостом установили светофоры.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта на пересечении пр. Московского, ул. Полевой, ул. Тарасовской и пер. Конюшенного теперь регулируется светофорным объектом.

На перекрестке, где ведутся завершающие работы по асфальтированию проезжей части, сегодня, 23 октября, побывал первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

«Без преувеличения, для нас это стратегически важный объект. Здесь была очень неудобная развязка, огромный поток машин и вечные пробки. Каждый день на этом перекрестке происходили ДТП. Поэтому было принято решение провести здесь реконструкцию, и была проделана огромная работа. Сегодня мы здесь включили светофоры, заканчиваем укладывать нижний слой асфальта, и завтра на этом перекрестке будет обеспечена полная проезжаемость. Фактически светофоры позволят транспорту без заторов перемещаться по этому участку Московского проспекта и прилегающим улицам, без проблем выезжать на улицу Академика Павлова», - отметил Игорь Терехов.

Как рассказал старший мастер службы транспортной инфраструктуры КП «Горэлектротранссервис» Юрий Петухов, всего на перекрестке установлено 19 светофоров - 11 транспортных и восемь пешеходных.

«Движение будет регулировать диспетчер. Если вдруг появится скопление транспорта, то на пульте он сможет включить более подходящий режим работы светофорного объекта. Кстати, вчера мы сделали пробное включение, и у нас очень хорошо получилось развязать пробку, которая здесь возникла на тот момент», - рассказал старший мастер.

По словам директора Департамента инфраструктуры Сергея Дульфана, во время реконструкции перекрестка были упорядочены инженерные сети, построена ливневая канализация, обустроены остановочные карманы, чтобы общественный транспорт во время высадки-посадки пассажиров не мешал движению остального транспортного потока.

Реконструкцию всего Московского проспекта планируется завершить ко Дню города в следующем году.