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23.10.2020  12:34   

На улице Чернишевской временно запрещается движение транспорта (Горсовет)

Движение транспорта по ул. Чернышевской, на участке от ул. Жен-Мироносиц до ул. Гиршмана, запрещено до 22:00 27 октября.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ на сети водоснабжения в районе дома №21.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по ул. Жен-Мироносиц, ул. Мироносицкой, ул. Сумской и другим прилегающим улицами.
Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, ограничение, харьков, ремонт, движение, проезд
 
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