На улице Чернишевской временно запрещается движение транспорта (Горсовет)

Движение транспорта по ул. Чернышевской, на участке от ул. Жен-Мироносиц до ул. Гиршмана, запрещено до 22:00 27 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ на сети водоснабжения в районе дома №21.
Сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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