23.10.2020 12:34

На улице Чернишевской временно запрещается движение транспорта (Горсовет)

Движение транспорта по ул. Чернышевской, на участке от ул. Жен-Мироносиц до ул. Гиршмана, запрещено до 22:00 27 октября.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ на сети водоснабжения в районе дома №21.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по ул. Жен-Мироносиц, ул. Мироносицкой, ул. Сумской и другим прилегающим улицами.