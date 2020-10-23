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23.10.2020  11:31   

В центре Харькова, на время выборов, перекроют одну из улиц (1562)

На время выборов и во время подсчета голосов будет перекрыта улица имени Скрыпныка.


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Ожидаемое перекрытие обеспечит бесперебойный подход к ЦВК Харькова. 

По информации Департамента инфраструктуры, с 18.00 часов 25 октября до 18.00 26 октября 2020 запрещается движение транспортных средств по ул. Скрипника на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, объезд закрытого участка будет организовано по прилегающим улицам: Пушкинской, Жен Мироносиц, Сумской.

Источник:   1562
 Тэги:  транспорт, ограничение, харьков, ремонт, движение, проезд
 
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