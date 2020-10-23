В центре Харькова, на время выборов, перекроют одну из улиц (1562)

На время выборов и во время подсчета голосов будет перекрыта улица имени Скрыпныка.
Ожидаемое перекрытие обеспечит бесперебойный подход к ЦВК Харькова.
По информации Департамента инфраструктуры, с 18.00 часов 25 октября до 18.00 26 октября 2020 запрещается движение транспортных средств по ул. Скрипника на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, объезд закрытого участка будет организовано по прилегающим улицам: Пушкинской, Жен Мироносиц, Сумской.
Сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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