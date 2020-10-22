22.10.2020 17:12

Игорь Терехов открыл новый троллейбусный маршрут (Горсовет)

На Северной Салтовке начали курсировать троллейбусы с автономным ходом.



//city.kharkov.ua

Троллейбусный маршрут №48 запустили сегодня, 22 октбря, от станции метро «Героев Труда» на микрорайон «Северная-5».

В числе первых пассажиров был первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

Он сообщил, что пока на маршрут пустили пять троллейбусов с автономным ходом, которые могут опускать троллеи и проезжать без них до 30 км. Позже, если потребуется, на маршрут добавят еще один троллейбус. Как отметил первый вице-мэр, такой современный транспорт не требует прокладки контактной сети и строительства тяговых подстанций, поэтому позволит сэкономить городской бюджет и заменить более дорогие и менее комфортные автобусы.

Игорь Терехов отметил, что производят троллейбусы с автономным ходом в Броварах Киевской области, но комплектуют из импортных частей. Троллейбусы низкопольные, комфортные для людей с ограниченными возможностями, в них есть кондиционеры для водителя и пассажиров, система отопления, зарядные устройства под USB-разъемы и валидаторы для оплаты «E-ticket». Заряжаются троллейбусы во время прохождения маршрута от контактной сети, поэтому транспорт не будет простаивать.

По словам первого вице-мэра, всего для Харькова приобрели 50 таких троллейбусов, 11 из них планируется получить до конца года, остальные – в следующем году. По мере получения машин их сразу же будут отправлять на новые маршруты.

«Следующий маршрут после Северной Салтовки мы пускаем на Жихарь, Пятихатки, а позже - на микрорайон «Горизонт». Мы приобрели эти троллейбусы по лизинговой схеме с государственным банком «Укргазбанк» и очень тщательно подходили к отбору. Троллейбусы удобные и мягкие в ходу», - сообщил Игорь Терехов.

Как отметил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, на некоторых маршрутах можно будет комбинировать троллейбусы с запасом хода и стандартные.

«Например, на Рогани есть конечная остановка троллейбсов №45 и 46, а есть такие отдаленные микрорайоны, где люди вынуждены пользоваться только автобусами. Поэтому мы сможем «переполовинить» маршрут и дать возможность пользоваться электротранспортом всем жителям», - объяснил Евгений Водовозов.

По его словам, на новые троллейбусы производитель дал гарантии, они хорошо прошли испытания. Кроме того, завод следит за каждым троллейбусом, который выпустил.

«Если что-то происходит с аккумуляторной батареей или системой управления, в троллейбусе загорается красная лампочка. Теперь не нужно приглашать специалиста с завода, производитель может корректировать происходящее с помощью Wi-Fi», - рассказал Евгений Водовозов.

Отметим, что длина новых троллейбусов составляет 12 метров, вместимость - до 100 пассажиров. Часть маршрута троллейбус проходит с помощью контактной сети, а часть - на батареях. В троллейбусе предусмотрены условия для комфортной поездки людей с ограниченными возможностями: низкий пол, пандус, система наклона троллейбуса в правую сторону.