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22.10.2020  16:19   

По Харькову будут курсировать более 150 новых троллейбусов (ХГС)

На 156 единиц планируют обновить троллейбусный парк Харькова до середины 2021 года.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 22 октября 2020 года, сообщил журналистам заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.
 
По его словам, кроме 50 троллейбусов с автономным ходом, в городе уже получили 57 троллейбусов по программе Европейского банка реконструкции и развития и ожидают еще 49 - в рамках соглашения с Европейским инвестиционным банком.
 
Евгений Водовозов отметил, что уже начались первые поставки этих троллейбусов, и в следующем месяце в городе ожидают получить около 10 единиц транспорта. 
 
«Испытываем первый «Богдан» из второй партии троллейбусов, который город закупает по кредиту ЕИБ. Всего их будет 49 единиц: 37 односекционных и 12 – двухсекционных. В частности, один троллейбус - с запасом хода. Это подарок завода-производителя «Богдан» для Харькова», - сообщил Евгений Водовозов.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  новые троллейбусы, харьков
 
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