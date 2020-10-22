22.10.2020 16:19

По Харькову будут курсировать более 150 новых троллейбусов (ХГС)

На 156 единиц планируют обновить троллейбусный парк Харькова до середины 2021 года.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 22 октября 2020 года, сообщил журналистам заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

По его словам, кроме 50 троллейбусов с автономным ходом, в городе уже получили 57 троллейбусов по программе Европейского банка реконструкции и развития и ожидают еще 49 - в рамках соглашения с Европейским инвестиционным банком.

Евгений Водовозов отметил, что уже начались первые поставки этих троллейбусов, и в следующем месяце в городе ожидают получить около 10 единиц транспорта.

«Испытываем первый «Богдан» из второй партии троллейбусов, который город закупает по кредиту ЕИБ. Всего их будет 49 единиц: 37 односекционных и 12 – двухсекционных. В частности, один троллейбус - с запасом хода. Это подарок завода-производителя «Богдан» для Харькова», - сообщил Евгений Водовозов.