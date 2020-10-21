Главная Новости Дороги и транспорт На улице Скрипника несколько дней будет запрещено движение транспорта (Горсовет)
21.10.2020  12:59   

На улице Скрипника несколько дней будет запрещено движение транспорта (Горсовет)

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, будет запрещено с 7:00 до 18:00 22 октября, а также с 18:00 25 октября до 18:00 26 октября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением организационных мероприятий в Центре культуры Киевского района.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Пушкинской, Жен-Мироносиц, Сумской.

При этом будет обеспечен пропуск транспорта, обслуживающего Центр культуры Киевского района, а также спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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