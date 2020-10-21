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21.10.2020  11:53   

ФОТО: В поселке Жихарь развивают инфраструктуру (ХГС)

В пос. Жихарь Основянского района ремонтируют дороги и планируют пустить туда новый троллейбусный маршрут.


://city.kharkov.ua

20 октября поселок посетил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, в поселке, в частности, выполнили ремонт ул. Карьерной. Ранее с этой и другими просьбами к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу обратились местные жители.

«На встрече мы обсуждали строительство новой дороги, и сегодня она построена совершенно по новому методу, потому что здесь песчаное основание. Это первый такой пробный вариант, но он себя оправдал. Степень надежности асфальта очень высокая», - сообщил Игорь Терехов.

Кроме того, сегодня местные жители попросили первого вице-мэра посодействовать в том, чтобы ограничили скорость движения по улице, и он пообещал, что будет установлен соответствующий дорожный знак.

Игорь Терехов сообщил, что в следующем году планируется отремонтировать дорогу к храму. Кроме того, в Жихарь начнут курсировать новые троллейбусы с автономным ходом. Маршрут запустят после Северной Салтовки.

«Было обещание запустить маршрут троллейбуса. На днях новые троллейбусы начнут курсировать на Северную Салтовку, следующим этапом будет поселок Жихарь, а потом - Пятихатки. Наша задача – благоустройство Жихаря, ремонты, открытие новых групп в детских садах. Все, о чем просят жители, будет сделано», - подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, что ранее в пос. Жихарь выполнили капитальный ремонт ул. Тернопольской.

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  дорога, терехов, харьков, контроль, троллейбус
 
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