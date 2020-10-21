21.10.2020 11:53

ФОТО: В поселке Жихарь развивают инфраструктуру (ХГС)

В пос. Жихарь Основянского района ремонтируют дороги и планируют пустить туда новый троллейбусный маршрут.



://city.kharkov.ua

20 октября поселок посетил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



По его словам, в поселке, в частности, выполнили ремонт ул. Карьерной. Ранее с этой и другими просьбами к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу обратились местные жители.



«На встрече мы обсуждали строительство новой дороги, и сегодня она построена совершенно по новому методу, потому что здесь песчаное основание. Это первый такой пробный вариант, но он себя оправдал. Степень надежности асфальта очень высокая», - сообщил Игорь Терехов.



Кроме того, сегодня местные жители попросили первого вице-мэра посодействовать в том, чтобы ограничили скорость движения по улице, и он пообещал, что будет установлен соответствующий дорожный знак.



Игорь Терехов сообщил, что в следующем году планируется отремонтировать дорогу к храму. Кроме того, в Жихарь начнут курсировать новые троллейбусы с автономным ходом. Маршрут запустят после Северной Салтовки.



«Было обещание запустить маршрут троллейбуса. На днях новые троллейбусы начнут курсировать на Северную Салтовку, следующим этапом будет поселок Жихарь, а потом - Пятихатки. Наша задача – благоустройство Жихаря, ремонты, открытие новых групп в детских садах. Все, о чем просят жители, будет сделано», - подчеркнул Игорь Терехов.



Напомним, что ранее в пос. Жихарь выполнили капитальный ремонт ул. Тернопольской.