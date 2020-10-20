20.10.2020 17:18

В Харькове запустили услугу «SMS-парковка» (Горсовет)

У водителей автомобилей появился еще один способ оплаты парковки в Харькове.



//city.kharkov.ua

С 20 ьоктября 2020 года парковку на муниципальных площадках можно оплачивать с помощью SMS.

Услугу запустили телеком-операторы «Vodafone», «Киевстар» и «lifecell» совместно с Харьковским городским советом.

В Департаменте цифровой трансформации отметили, что услуга доступна с любого телефона и имеет простой алгоритм бесконтактной оплаты «в один шаг».

Для оплаты парковки абоненту нужно отправить SMS на короткий номер 949 с текстом:

XX0000XX Пробел N Пробел T

где XX0000XX - государственный номер авто, N - номер парковки, T - количество часов парковки.

В ответ абоненту приходит SMS с информацией об оплате парковки, а за 10 минут до ее окончания - предупреждение.

При необходимости получения дубликатов всех действующих оплат абоненту нужно отправить SMS на номер 949 с текстом «D» или «d».

Условия для оплаты парковки с помощью SMS:

- стоимость парковки оплачивается с основного счета абонента;

- услуга доступна абонентам «Vodafone Украина», «Киевстар» и «Lifecell» предоплаченной формы обслуживания;

- для абонентов «Vodafone» минимальный остаток баланса на мобильном счете после оплаты парковки должен быть не менее 3 грн, а для абонентов «Киевстар» и «Lifecell» - 0 грн.

За дополнительной информацией можно обращаться к операторам:

Напомним, что в Харькове действует реформа системы оплаты парковки в рамках внедрения цифровой трансформации города. Кроме SMS-оплаты, водители могут оплатить парковку автомобилей через приложение «Е-парковка», специальный чат-бот в Telegram, а также через приложение «Приват24» в разделе «Транспорт/Авто».