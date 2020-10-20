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20.10.2020  17:18   

В Харькове запустили услугу «SMS-парковка» (Горсовет)

У водителей автомобилей появился еще один способ оплаты парковки в Харькове.


//city.kharkov.ua
С 20 ьоктября 2020 года парковку на муниципальных площадках можно оплачивать с помощью SMS.
 
Услугу запустили телеком-операторы «Vodafone», «Киевстар» и «lifecell» совместно с Харьковским городским советом.
 
В Департаменте цифровой трансформации отметили, что услуга доступна с любого телефона и имеет простой алгоритм бесконтактной оплаты «в один шаг».
 
Для оплаты парковки абоненту нужно отправить SMS на короткий номер 949 с текстом:
 
XX0000XX Пробел N Пробел T
 
где XX0000XX - государственный номер авто, N - номер парковки, T - количество часов парковки.
 
В ответ абоненту приходит SMS с информацией об оплате парковки, а за 10 минут до ее окончания - предупреждение.
 
При необходимости получения дубликатов всех действующих оплат абоненту нужно отправить SMS на номер 949 с текстом «D» или «d».
 
Условия для оплаты парковки с помощью SMS:
 
- стоимость парковки оплачивается с основного счета абонента;
 
- услуга доступна абонентам «Vodafone Украина», «Киевстар»  и «Lifecell» предоплаченной формы обслуживания;
 
- для абонентов «Vodafone» минимальный остаток баланса на мобильном счете после оплаты парковки должен быть не менее 3 грн, а для абонентов «Киевстар» и «Lifecell» - 0 грн.
 
За дополнительной информацией можно обращаться к операторам:
 
«Vodafone» - [email protected]
«Київстар» - [email protected]
«Lifecell» - [email protected]
 
Напомним, что в Харькове действует реформа системы оплаты парковки в рамках внедрения цифровой трансформации города. Кроме SMS-оплаты, водители могут оплатить парковку автомобилей через приложение «Е-парковка», специальный чат-бот в Telegram, а также через приложение «Приват24» в разделе «Транспорт/Авто».
Источник:   Горсовет
 Тэги:  «sms-парковка, новая услуга, харьков
 
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