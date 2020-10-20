В среду трамваи №16А и 26 временно изменят маршрут, а трамвай №16 не будет курсировать

Движение трамваев по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», будет запрещено с 10:00 до 11:00 21 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев в районе остановочного пункта «ул. Саперная».
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
Этот день в Харькове будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
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