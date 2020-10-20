20.10.2020 14:25

В среду трамваи №16А и 26 временно изменят маршрут, а трамвай №16 не будет курсировать

Движение трамваев по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», будет запрещено с 10:00 до 11:00 21 октября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев в районе остановочного пункта «ул. Саперная».

Движение трамваев будет организовано следующим образом:



№16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Веринская – ул. Семиградская – перекресток ул. Семиградская/ул. Академика Павлова (остановка «Сабурова дача»);



№26: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Семиградская – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Матюшенко – ул. Веснина – разворотный круг «Парк им. Горького»;



№16: не ходит.