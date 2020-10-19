19.10.2020 11:21

По Юбилейному проспекту временно запрещается движение транспорта (1562)

Часть проспекта в рабочее время перекроют на пару дней.



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По информации Департамента инфраструктуры, ежедневно с 08.00 до 21.00 20 и 21 октября 2020 запрещается движение транспортных средств по пр. Юбилейному, на участке от пр. Тракторостроителей до Салтовского шоссе при движении в сторону до ул. Медицинской.



При этом двустороннее движение транспортных средств будет организовано по полосе встречного направления для осуществления объезда закрытого участка ул. Юбилейного.