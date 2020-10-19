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19.10.2020  11:21   

По Юбилейному проспекту временно запрещается движение транспорта (1562)

Часть проспекта в рабочее время перекроют на пару дней.


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По информации Департамента инфраструктуры, ежедневно с 08.00 до 21.00 20 и 21 октября 2020 запрещается движение транспортных средств по пр. Юбилейному, на участке от пр. Тракторостроителей до Салтовского шоссе при движении в сторону до ул. Медицинской.

При этом двустороннее движение транспортных средств будет организовано по полосе встречного направления для осуществления объезда закрытого участка ул. Юбилейного.

Источник:   1562
 Тэги:  транспорт, ограничение, харьков, ремонт, движение, проезд
 
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