По Юбилейному проспекту временно запрещается движение транспорта (1562)

Часть проспекта в рабочее время перекроют на пару дней.
По информации Департамента инфраструктуры, ежедневно с 08.00 до 21.00 20 и 21 октября 2020 запрещается движение транспортных средств по пр. Юбилейному, на участке от пр. Тракторостроителей до Салтовского шоссе при движении в сторону до ул. Медицинской.
При этом двустороннее движение транспортных средств будет организовано по полосе встречного направления для осуществления объезда закрытого участка ул. Юбилейного.
Звезды предупреждают: не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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