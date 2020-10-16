16.10.2020 12:37

На улице Евгения Котляра будет запрещено движение транспорта (Горсовет)

Движение транспорта по ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Чеботарской до ул. Большой Панасовской, будет запрещено с 14:00 до 15:00 в воскресенье, 18 октября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по демонтажу нежилого здания.



На этот период объезд закрытого участка будет организован следующим образом: ул. Евгения Котляра – ул. Чеботарская – ул. Большая Панасовская. При этом будет запрещен выезд транспорта с ул. Чеботарской на ул. Евгения Котляра при движении в сторону ул. Полтавский Шлях.



Также с 14:00 до 15:00 18 октября автобусы №238э, 250э, 254э, 277э, 278э, 282э, 302э, 303э будут объезжать закрытый участок следующим образом: – ул. Евгения Котляра – ул. Чеботарская – ул. Большая Панасовская и далее по маршруту.



С 13:00 до 15:00 будет запрещено движение трамваев по ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Большой Панасовской до Южного вокзала, и в связи с этим их движение будет организовано следующим образом:



№1: не ходит;



№ 12: Ивановка – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – пер. Пискуновский – Рогатинский проезд – ул. Клочковская – Клочковский спуск – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – Лесопарк;



№ 20: Ивановка – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – пер. Пискуновский – Рогатинский проезд – ул. Клочковская – пр. Победы.