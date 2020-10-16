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16.10.2020  08:58   

Светофор на Велозаводском мосту заработает на следующей неделе (ХГС)

Светофорное оборудование, которое установят на Велозаводском мосту, должно поступить 16 октября, а заработать - на следующей неделе.


://city.kharkov.ua

Об этом 15 октября в эфире программы на «7-м канале» сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

По его словам, кабели уже протянуты, на выходных начнут выполнять монтажные работы, а на следующей неделе включат светофоры.

«Этот перекресток, действительно, - притча во языцех в городе Харькове, там минимум  одно ДТП в день, даже в выходные. Светофор очень был нужен. Реконструкция перекрестка была в списке по программе безопасности дорожного движения, которую мы отрабатываем с европейскими банками, но мы приняли решение не ждать еще год и начать работы самим. Скоро автомобилистам будет совсем легко, потому что там будет расширение дороги, больше выездов, светофор будет работать», - сообщил заместитель городского головы.

Он отметил, что работы на проблемном перекрестке должны завершиться до конца года.

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, ограничение, харьков, ремонт, движение, проезд
 
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