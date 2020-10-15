15.10.2020 19:19

В Харькове начали разрабатывать план усовершенствования транспортной системы (Горсовет)

В рамках участия Харьковского городского совета в проекте «Интегрированное развитие городов в Украине II», который финансируется правительствами Германии и Швейцарии, началась разработка Плана устойчивой городской мобильности для города Харькова.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями, сегодня, 15 октября, прошла первая учредительная встреча в формате онлайн с экспертами Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ), разработчиками документа - компаниями «Dornier Consulting International» и «Egis International», а также специалистами Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова и представителями Департамента инфраструктуры. Во время встречи были представлены основные цели и задачи Плана, а также определен график его разработки.

Отметим, что План устойчивой городской мобильности является инструментом стратегического планирования развития транспортных систем и формирования транспортной политики города. Основная цель документа - повышение комфортности жизни населения путем обеспечения его эффективными и доступными транспортными возможностями, повышение уровня безопасности, обеспечение экологичности и энергоэффективности транспорта и транспортной инфраструктуры.

Справка. Проект «Интегрированное развитие городов Украины II» реализуется при финансовой поддержке Немецкой правительственной компании «GIZ» и Швейцарского государственного секретариата экономических отношений «SECO». Его основной целью является улучшение условий проживания в украинских городах и усовершенствование политики городского развития в Украине, в соответствии с Лейпцигской хартией устойчивого европейского города и Целей устойчивого развития ООН до 2030 года.