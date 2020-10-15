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15.10.2020  08:51   

В Харькове оживленный проспект перекроют на несколько часов

5 октября, с 10:00 до 15:00 в Харькове будет перекрыто движение транспорта по проспекту Гагарина, улице Аэрофлотской (от ул. Ньютона до аэропорта), улицам Деповской, Южнопроектной и Валдайской (от пр. Гагарина до железнодорожной станции «Основа»).


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Как сообщили в пресс-службе горсовета, в это время на указанных участках будут ремонтировать контактную электрическую сеть.

Из-за этого троллейбусы маршрутов №5 и №6 поедут другим путем: от ул. Университетской через пер. Соляниковский – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – ул. Троллейбусная – ул. Ньютона – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная – ул. Университетская.

Тэги:  транспорт, ограничение, харьков, ремонт, движение, проезд
 
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