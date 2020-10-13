13.10.2020 17:17

На Новой Баварии в месяц ограничат движение на перекрестке (1562)

Движение транспорта по улице Баркалова в Харькове будет временно ограничено для обеспечения проведения ремонтных работ.



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С 13 октября по 15 ноября будет ограничено движение транспортных средств по ул. Баркалова на перекрестке с переулком Метизным, сообщили в городской диспетчерской службе.

При этом пропуск транспортных средств будет организовано по свободной от выполнения работ полосе.