На Новой Баварии в месяц ограничат движение на перекрестке (1562)

Движение транспорта по улице Баркалова в Харькове будет временно ограничено для обеспечения проведения ремонтных работ.
С 13 октября по 15 ноября будет ограничено движение транспортных средств по ул. Баркалова на перекрестке с переулком Метизным, сообщили в городской диспетчерской службе.
При этом пропуск транспортных средств будет организовано по свободной от выполнения работ полосе.
Звезды предвещают удачу в денежном плане. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Ежегодно 13 октября отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий.
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