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13.10.2020  17:17   

На Новой Баварии в месяц ограничат движение на перекрестке (1562)

Движение транспорта по улице Баркалова в Харькове будет временно ограничено для обеспечения проведения ремонтных работ.


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С 13 октября по 15 ноября будет ограничено движение транспортных средств по ул. Баркалова на перекрестке с переулком Метизным, сообщили в городской диспетчерской службе.

При этом пропуск транспортных средств будет организовано по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   1562
 Тэги:  транспорт, ограничение, харьков, ремонт, движение, проезд
 
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