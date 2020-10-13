В среду и четверг будет запрещено движение по Серповой и Коломенской улицам (1562)

Движение транспорта по улицам Серповой и Коломенский, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещен 14 и 15 октября с 8:00 до 20:00.
Звезды предвещают удачу в денежном плане. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Ежегодно 13 октября отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий.
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