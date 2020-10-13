Главная Новости Дороги и транспорт В среду и четверг будет запрещено движение по Серповой и Коломенской улицам (1562)
13.10.2020  10:33   

В среду и четверг будет запрещено движение по Серповой и Коломенской улицам (1562)

Движение транспорта по улицам Серповой и Коломенский, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещен 14 и 15 октября с 8:00 до 20:00.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтно-строительными работами.
 
Объезд закрытого участка организован по прилегающим ул. Бакулина и пр. Науки.
Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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