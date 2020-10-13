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13.10.2020  08:45   

Метрополитен Харькова опубликовал новые интервалы движения поездов: График

График составлен с учетом того, чтобы пассажиры меньше скапливались не платформах.


// metro.kharkov.ua

Новый график, составленный в рамках ужесточения карантина, размещен на на официальном сайте КП "Харьковский метрополитен".

Так, согласно документу, минимальный интервал движения в часы пик составляет 3,3 минуты на Салтовской и Холодногорско-заводской линиях и 5 минут на Алексеевской линии.

Максимальный интервал движения поездов (после 23:00) составляет 12-15 минут.

Напомним, на совещании в горсовете, посвященном борьбе с коронавирусом, вервый вице-мэр Игорь Терехов дал руководству метро поручение сократить интервал движения между поездами, что люди не скапливались на платформах.

 

Тэги:  метро, проезд, интервал, карантин, харьков
 
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