Метрополитен Харькова опубликовал новые интервалы движения поездов: График

График составлен с учетом того, чтобы пассажиры меньше скапливались не платформах.
Новый график, составленный в рамках ужесточения карантина, размещен на на официальном сайте КП "Харьковский метрополитен".
Так, согласно документу, минимальный интервал движения в часы пик составляет 3,3 минуты на Салтовской и Холодногорско-заводской линиях и 5 минут на Алексеевской линии.
Максимальный интервал движения поездов (после 23:00) составляет 12-15 минут.
Напомним, на совещании в горсовете, посвященном борьбе с коронавирусом, вервый вице-мэр Игорь Терехов дал руководству метро поручение сократить интервал движения между поездами, что люди не скапливались на платформах.
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