13.10.2020 08:45

Метрополитен Харькова опубликовал новые интервалы движения поездов: График

График составлен с учетом того, чтобы пассажиры меньше скапливались не платформах.



// metro.kharkov.ua

Новый график, составленный в рамках ужесточения карантина, размещен на на официальном сайте КП "Харьковский метрополитен".

Так, согласно документу, минимальный интервал движения в часы пик составляет 3,3 минуты на Салтовской и Холодногорско-заводской линиях и 5 минут на Алексеевской линии.

Максимальный интервал движения поездов (после 23:00) составляет 12-15 минут.

Напомним, на совещании в горсовете, посвященном борьбе с коронавирусом, вервый вице-мэр Игорь Терехов дал руководству метро поручение сократить интервал движения между поездами, что люди не скапливались на платформах.