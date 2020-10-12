Главная Новости Дороги и транспорт Волейбол. В Харькове стартовал чемпионат Украины (Харьков спортивный)
12.10.2020  19:11   

Волейбол. В Харькове стартовал чемпионат Украины (Харьков спортивный)

Игры первого тура высшей лиги принимал спорткомплекс имени Юрия Пояркова.


//sportevents.kharkiv.ua
На харьковской площадке между собой играли четыре команды — две местные и две киевские. В очной встрече сборная Харьковской области по ходу матча проигрывала 0:2 «Харьковчанке-Педуниверситету», но взяла оставшиеся три сета (тай-брейк — 15:12) и победила со счетом 3:2.
 
Обе команды играли значительно измененными составами, по сравнению с прошлым сезоном. Помимо этого, харьковские клубы добыли по три очка в матчах со столичным университетом физической культуры и спорта.
 
Киевский «Метеор-Инваспорт» набрал больше всех баллов в харьковском туре — 7. Такие же пульки прошли еще в трех городах-участниках высшей лиги. В сведенной таблице после стартового тура лидирует одесский «Фогтланд», сборная Харьковской области на седьмой позиции, «Харьковчанка» — на десятой.
 
В личном зачете Александра Капканец из «Харьковчанки» лидирует по количеству очков при нападающем ударе, ее статистика — 67% (37 из 55).
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  волейбол, чемпионат, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.08 Спорт Волейбол. В Харькове состоялся турнир памяти заслуженного тренера Украины Владимира Бомштейна 28.07 Спорт Волейбол. Под Харьковом завершился традиционный турнир 03.06 Спорт Волейбол. Харьковчанин перешел в польский клуб
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 