12.10.2020 19:11

Волейбол. В Харькове стартовал чемпионат Украины (Харьков спортивный)

Игры первого тура высшей лиги принимал спорткомплекс имени Юрия Пояркова.



//sportevents.kharkiv.ua

На харьковской площадке между собой играли четыре команды — две местные и две киевские. В очной встрече сборная Харьковской области по ходу матча проигрывала 0:2 «Харьковчанке-Педуниверситету», но взяла оставшиеся три сета (тай-брейк — 15:12) и победила со счетом 3:2.

Обе команды играли значительно измененными составами, по сравнению с прошлым сезоном. Помимо этого, харьковские клубы добыли по три очка в матчах со столичным университетом физической культуры и спорта.

Киевский «Метеор-Инваспорт» набрал больше всех баллов в харьковском туре — 7. Такие же пульки прошли еще в трех городах-участниках высшей лиги. В сведенной таблице после стартового тура лидирует одесский «Фогтланд», сборная Харьковской области на седьмой позиции, «Харьковчанка» — на десятой.

В личном зачете Александра Капканец из «Харьковчанки» лидирует по количеству очков при нападающем ударе, ее статистика — 67% (37 из 55).