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12.10.2020  15:41   

Евгений Водовозов: Строительство дороги на Салтовку продолжается (Горсовет)

Строительство новой дороги, которая соединит ул. Шевченко и пр. Юбилейный, продолжается.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 12 октября, сообщил журналистам заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.
 
«Это строительство имеет некий скандальный характер, но рынок не будет диктовать, где на землях города будут строиться дороги. У нас есть все технические разработки, вся документация по безопасности и проектированию, имеем все необходимые заключения экспертов. Сейчас разрабатывается площадка для строительства и проводится замена теплосетей. Там есть очень сложные с инженерно-технической точки зрения участки, в частности, строительство перехода через реку. Тем не менее до конца 2021 года  строительство новой дороги планируем завершить», - сказал Евгений Водовозов.
 
Отметим, новая дорога соединит большой спальный район, Салтовский жилой массив, с центром города. Строительство дороги разбито на четыре участка и стартовало в июле 2020 года от ул. Моисеевской к метромосту. Протяженность всей дороги - около 2,2 км.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  строительство дороги, салтовка, харьков
 
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