09.10.2020 15:49

На Северную Салтовку будут ходить троллейбусы с автономным ходом

Новый маршрут на Северную Салтовку, от ст. м. «Героев Труда» до конца улицы Дружбы народов, планируют запустить в течение десяти дней.



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 9 октября, заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водозов, по маршруту будут курсировать пять или шесть новых троллейбусов с запасом хода. Три машины в городе уже есть, на следующей неделе ожидаются еще две, и еще один троллейбус должен прибыть к 20 октября 2020 года.

«Мы закончили испытание первого маршрута на улицу Дружбы народов, которого очень давно ждали харьковчане. У них не было другого сообщения, кроме маршрутных такси, чтобы добраться до метро и дальше ехать на работу. Поэтому по инициативе городского головы Геннадия Кернеса мы начали процедуру подбора типов подвижного состава. Достаточно долго изучали все варианты и остановились на производстве, которое находится в Броварах, - компании «ПТС». Они произвели троллейбусы, и мы довольны результатами первых испытаний», - отметил Евгений Водовозов.

Вице-мэр сообщил, что новые троллейбусы могут проезжать на автономном ходу более 20 км. Их длина составляет 12 метров, вместимость - до 100 пассажиров. В салоне установлены кондиционеры для водителя и пассажиров, зарядные устройства под USB-разъемы, валидаторы для оплаты «E-ticket», зимой они отапливаются.

Евгений Водовозов подчеркнул, что новый вид транспорта – комфортный, экономичный и экологичный. Для троллейбусов с автономным ходом не нужно прокладывать сети и закладывать расходы на обслуживание опор. Когда контактная сеть заканчивается, водитель, не выходя из салона, нажимает кнопку и опускает троллеи, после чего троллейбус едет дальше как автобус. Заряжаются такие троллейбусы от контактной сети.

«Наша здача - оказать социальную услугу жителям. Автобусы - крайне неэкономичный вид транспорта. Люди устали от неудобств, хотят ездить в современном низкопольном транспорте», - подчеркнул Евгений Водовозов.

По его словам, всего по программе финансового лизинга Харьков получит 50 троллейбусов с автономным ходом, которые должны поступить в полном объеме до конца 2021 года. Все они будут курсировать по новым маршрутам, которые после Северной Салтовки планируется открыть на Жихарь, а потом – в Пятихатки и Рогань.

«И еще рассматриваем массу маршрутов, чтобы дальше развивать именно это направление. Чем больше будет в городе электротранспорта, тем будет людям лучше, экологичнее. Со всех сторон это однозначный плюс для харьковчан», - подытожил заместитель городского головы.