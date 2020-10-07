Главная Новости Дороги и транспорт В четверг трамваи №12 и 20 изменят маршруты движения (Горсовет)
07.10.2020  15:19   

В четверг трамваи №12 и 20 изменят маршруты движения (Горсовет)

Изменения будут действовать с 9:00 до 18:00 8 октября 2020 года.


//city.kharkov.ua
В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, в пер. Лосевском, пер. Пискуновском, по Рогатинскому проезду и ул. Клочковской, на участке от Новоивановского моста до Рогатинского проезда.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части на ул. Большой Панасовской.
 
В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом6
 
при движении в сторону Южного вокзала:
 
№12, 20 - по своим маршрутам в штатном режиме;
 
при движении от Южного вокзала:
 
№12: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;
 
№20: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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