07.10.2020 15:19

В четверг трамваи №12 и 20 изменят маршруты движения (Горсовет)

Изменения будут действовать с 9:00 до 18:00 8 октября 2020 года.



//city.kharkov.ua

В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, в пер. Лосевском, пер. Пискуновском, по Рогатинскому проезду и ул. Клочковской, на участке от Новоивановского моста до Рогатинского проезда.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части на ул. Большой Панасовской.

В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом6

при движении в сторону Южного вокзала:

№12, 20 - по своим маршрутам в штатном режиме;

при движении от Южного вокзала:

№12: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;

№20: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы.