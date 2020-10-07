07.10.2020 10:52

На площади Театральной до конца октября запрещено движение транспорта (Горсовет)

Движение транспорта по пл. Театральной, на участке от ул. Пушкинской до ул. Сумской, будет запрещено до 17:00 30 октября.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене участка теплосети.

На этот период объезд закрытого участка осуществляется по ул. Чернышевской, ул. Пушкинской, ул. Скрипника, ул. Сумской и другим прилегающим улицам.