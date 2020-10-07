На площади Театральной до конца октября запрещено движение транспорта (Горсовет)

Движение транспорта по пл. Театральной, на участке от ул. Пушкинской до ул. Сумской, будет запрещено до 17:00 30 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене участка теплосети.
В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет оставаться ясным. Без осадков.
А еще в этот день в Оксфордский университет были приняты первые сто женщин, а мюзикл «Кошки» вышел в тираж.
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