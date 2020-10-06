06.10.2020 08:57

На Научной – перекрытие дорог (16-52)

По улицам Серповой и Коломенской временно запрещается движение транспорта.



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Движение транспортных средств по улицам Серповой и Коломенской, на участке от проспекта Науки до улицы Бакулина, будет запрещено 7 и 8 октября с 8.00 до 20.00.



По информации Департамента инфраструктуры, объезд закрытого участка организовано по прилегающим улице Бакулина и просп. Науки.