На Научной – перекрытие дорог (16-52)

По улицам Серповой и Коломенской временно запрещается движение транспорта.
Движение транспортных средств по улицам Серповой и Коломенской, на участке от проспекта Науки до улицы Бакулина, будет запрещено 7 и 8 октября с 8.00 до 20.00.
По информации Департамента инфраструктуры, объезд закрытого участка организовано по прилегающим улице Бакулина и просп. Науки.
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Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Праздник учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
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