05.10.2020 16:49

Во вторник трамваи №12 и 20 временно изменят маршрут движения (Горсовет)

Изменения будут действовать с 9:00 до 18:00 октября 2020 года.



//city.kharkov.ua

В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской, от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, пер. Лосевскому, пер. Пискуновскому, проезду Рогатинскому и ул. Клочковской, от Новоивановского моста до Рогатинского проезда при движении в сторону Южного вокзала.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

На время работ при движении в сторону разворотного круга «Южный вокзал» трамваи будут курсировать так:

№12: разворотный круг «Лесопарк» - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Первого Мая - ул. Мироносицкая - ул. Маяковского - ул. Тринклера - пр. Независимости - Клочковский спуск - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - разворотный круг «Южный вокзал»;

№20: разворотный круг «пр. Победы» - пр. Победы - ул. Клочковская - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - разворотный круг «Южный вокзал».

При движении от разворотного круга «Южный вокзал» трамваи №12, 20 будут курсировать по своим маршрутам.