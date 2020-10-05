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05.10.2020  16:49   

Во вторник трамваи №12 и 20 временно изменят маршрут движения (Горсовет)

Изменения будут действовать с 9:00 до 18:00 октября 2020 года.


//city.kharkov.ua
В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской, от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, пер. Лосевскому, пер. Пискуновскому, проезду Рогатинскому и ул. Клочковской, от Новоивановского моста до Рогатинского проезда при движении в сторону Южного вокзала.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.
 
На время работ при движении в сторону разворотного круга «Южный вокзал» трамваи будут курсировать так:
 
№12: разворотный круг «Лесопарк» - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Первого Мая - ул. Мироносицкая - ул. Маяковского - ул. Тринклера - пр. Независимости - Клочковский спуск - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - разворотный круг «Южный вокзал»;
 
№20: разворотный круг «пр. Победы» - пр. Победы - ул. Клочковская - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - разворотный круг «Южный вокзал».
 
При движении от разворотного круга «Южный вокзал» трамваи №12, 20 будут курсировать по своим маршрутам.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, маршрут
 
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