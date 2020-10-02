02.10.2020 16:27

Харьков получил первую партию новых современных троллейбусов

На днях в Харьков поступила первая партия троллейбусов марки PTS, которые были профинансированы Укргазбанком на условиях финансового лизинга. В частности, 3 новых современных троллейбусов уже готовы к выходу на рейсы.



// ukrgasbank.com

Об этом сообщают в пресс-службе банка.



Cоглашение финансового лизинга подписано с местным коммунальным предприятием «Салтовское трамвайное депо». В целом город планирует закупить полсотни таких троллейбусов. Общая стоимость этого масштабного проекта обновления общественного транспорта составляет около 14,3 млн евро.



«Коммунальные предприятия нуждаются в поддержке, поэтому мы предлагаем простую программу финансового лизинга с максимально удобными и лояльными условиями финансирования, это без излишней нагрузки на бюджет помогает обновить городской транспорт», - объясняют в Укргазбанке.



Троллейбусы PTS 12 выпускаются в Броварах предприятием ООО «Политехносервис», известное своими системами управления СТТ-01. Ими комплектуются троллейбусы Богдан. Однако на предприятии решили пойти дальше и начать производство собственных троллейбусов с автономным ходом на базе белорусского кузова МАЗ-203Т. Это предприятие стало уже седьмым производителем троллейбусов в Украине.



В частности, в новых троллейбусах автономного хода хватит до 50 км. Такие троллейбусы PTS-12 уже курсируют по улицам Винницы.

«Банк плодотворно сотрудничает с муниципалитетами во всех уголках страны, доступные условия кредитования на мероприятия по энергоэффективности и ремонтные работы. Впрочем, львиная доля проектов - это, все же, модернизация транспорта. Особенно приятно, что в украинских городах все чаще появляется новый транспорт именно украинского производства», - отмечают в банке.

Проекты развития экологически безопасного транспорта - приоритет Укргазбанка, который имеет статус ведущего Экобанк и многолетний опыт реализации масштабных энергоэффективных проектов в Украине.