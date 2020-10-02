Дорогу Боровая - Сватово начнут ремонтировать еще в этом году, ремонт продлится в 2021-м (ХОГА)

В этом году на дороге начнутся ремонтные работы в пределах села Первомайское.
Сельский председатель Первомайского Оганес Нерсисян рассказал об аварийном состоянии дороги, проходящей через село. Эта дорога очень важна для местных, ведь связывает населенный пункт с райцентром.
Объект будет включен в перечень дорог для проведения текущего среднего ремонта в следующем году, сообщил заместитель председателя ХОГА Руслан Тихонченко.
По словам директора ГП «Дороги Харьковщины» Игоря Турченко, сейчас уже закончена подготовка проектно-сметной документации и переданы документы на экспертизы.
Уже в этом году на дороге начнутся ремонтные работы в пределах села, а на следующий (после утверждения в ХОГА и Укравтодоре) - будут ремонтировать полотно по всей его протяженности.
«У нас также есть договоренность с Луганской ОГА, что дорогу будут ремонтировать и со стороны Сватово - до границы с нашей областью», - сообщил Руслан Тихонченко.
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