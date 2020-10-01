В харьковском метро могут появиться автоматы по продаже защитных масок (facebook.com/viktor.liashko)

Главный санитарный врач Украины обратился с соответствующим предложением к мэру Харькова.
Об этом 1 октября Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.
По мнению главного санитарного врача Украины, режим работы метрополитенов не совпадает с графиком работы большинства аптек. Из-за этого многие граждане не имеют возможности купить защитные маски непосредственно перед входом в подземку во время утренних поездок.
“Я обратился к мэрам Харькова, Киева и Днепра с просьбой найти возможность и установить точки автоматической продажи защитных масок в помещениях станций метрополитена или на входе в них”, — говорится в сообщении. Под своим постом чиновник также опубликовал фото обращений.
Фото: Facebook/Виктор Ляшко
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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