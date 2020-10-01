01.10.2020 16:53

В харьковском метро могут появиться автоматы по продаже защитных масок (facebook.com/viktor.liashko)

Главный санитарный врач Украины обратился с соответствующим предложением к мэру Харькова.



://facebook.com

Об этом 1 октября Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

По мнению главного санитарного врача Украины, режим работы метрополитенов не совпадает с графиком работы большинства аптек. Из-за этого многие граждане не имеют возможности купить защитные маски непосредственно перед входом в подземку во время утренних поездок.

“Я обратился к мэрам Харькова, Киева и Днепра с просьбой найти возможность и установить точки автоматической продажи защитных масок в помещениях станций метрополитена или на входе в них”, — говорится в сообщении. Под своим постом чиновник также опубликовал фото обращений.

Фото: Facebook/Виктор Ляшко