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30.09.2020  15:47   

До середины октября по Плиточной будет ограничено движение (Горсовет)

Ограничения связаны с заменой участка трубопровода на улице.


//city.kharkov.ua
На улице Плитковой до середины октября ограничено движение транспорта
 
Движение транспорта по ул. Плиточной, в районе дома №42, ограничено до 18:00 16 октября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийных работ по замене участка трубопровода на ул. Плитковой, в районе дома №42. 
 
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, ограничение, харьков, плиточная
 
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