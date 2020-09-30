30.09.2020 15:47

До середины октября по Плиточной будет ограничено движение (Горсовет)

Ограничения связаны с заменой участка трубопровода на улице.



//city.kharkov.ua

На улице Плитковой до середины октября ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Плиточной, в районе дома №42, ограничено до 18:00 16 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийных работ по замене участка трубопровода на ул. Плитковой, в районе дома №42.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.