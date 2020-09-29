Главная Новости Дороги и транспорт В среду в первой половине дня троллейбус №11 изменит маршрут движения (Горсовет)
29.09.2020  18:57   

В среду в первой половине дня троллейбус №11 изменит маршрут движения (Горсовет)

Изменения будут действовать с 9:30 до 12:30 30 сентября 2020 года.


//city.kharkov.ua
Движение троллейбуса №11 будет изменено с 9:30 до 12:30 30 сентября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев.
 
В это время будет запрещено движение троллейбусов по пр. Любови Малой, ул. Плановой, ул. Семинарской, ул. Большой Гончаровской, ул. Конева, ул. Малиновского, ул. Коцарской, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской и спуску Соборному. 
 
В связи с этим, движение троллейбуса №11 будет организовано следующим образом: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Дудинской - ул. Холодногорская - ул. Новый Быт.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.09 Дороги и транспорт Днем во вторник и среду будет запрещен проезд по Серповой и Коломенской (Горсовет) 29.09 Дороги и транспорт В среду троллейбусы №19 и 24 изменят маршрут, а №20 не будет ходить (Горсовет) 28.09 Дороги и транспорт Во вторник на Юбилейном проспекте запретят движение транспорта (Горсовет)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 