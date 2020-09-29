29.09.2020 18:57

В среду в первой половине дня троллейбус №11 изменит маршрут движения (Горсовет)

Изменения будут действовать с 9:30 до 12:30 30 сентября 2020 года.



//city.kharkov.ua

Движение троллейбуса №11 будет изменено с 9:30 до 12:30 30 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев.

В это время будет запрещено движение троллейбусов по пр. Любови Малой, ул. Плановой, ул. Семинарской, ул. Большой Гончаровской, ул. Конева, ул. Малиновского, ул. Коцарской, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской и спуску Соборному.

В связи с этим, движение троллейбуса №11 будет организовано следующим образом: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Дудинской - ул. Холодногорская - ул. Новый Быт.