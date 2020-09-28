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28.09.2020  18:54   

Во вторник на Юбилейном проспекте запретят движение транспорта (Горсовет)

Движение транспорта будет запрещено с 9:00 до 19:00 29 сентября 2020 года.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта на пр. Юбилейном, на участке от разворотного круга троллейбусов до Салтовского шоссе при движении в сторону ул. Медицинской, будет запрещено с 9:00 до 19:00 29 сентября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капитального ремонта пр. Юбилейного, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до Салтовского шоссе.
 
На время работ двустороннее движение транспорта будет организовано по свободной от выполнения работ полосе.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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