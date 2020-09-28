28.09.2020 16:49

Фоторепортаж: На учебных курсах водителей учат управлять троллейбусами с автономным ходом (Горсовет)

Выпускникам учебно-курсового комбината на базе КП «Троллейбусное депо №2» сегодня, 28 сентября, вручили свидетельства о получении профессионального образования «Водитель троллейбуса».



//city.kharkov.ua

Как сообщили в депо, новоиспеченные водители будут управлять новым подвижным составом с запасом автономного хода. В ближайшее время водители выйдут на линии, где и продемонстрируют все приобретенные за время учебы навыки.

«Я являюсь водителем легковых и грузовых автомобилей. Решил переучиться и освоить электротранспорт. Обучение длилось с марта по сентябрь. И теория, и практика преподавались на высшем уровне. Теперь буду работать на маршруте №6, постараюсь не подвести трудовой коллектив и своих пассажиров», - рассказал журналистам выпускник курсов, водитель троллейбуса Алексей Иншин.

Как сообщил начальник учебно-курсового комбината Евгений Босенко, на курсах проводится как обучение безработных, так и повышение квалификации уже практикующих водителей электротранспорта: «На сегодняшний день половина действующих работников предприятия - наши выпускники. Сегодня мы вручили свидетельства 13 водителям, которых к нам направил центр занятости, и пяти нашим сотрудникам».

Как сообщил журналистам директор КП «Троллейбусное депо №2» Дмитрий Липовой, в рамках развития городской инфраструктуры запланирована закупка нового подвижного состава, поэтому и возникла необходимость обучения водителей новым навыкам. «Тщательно подбирали кандидатов. Наши выпускники смогут работать на любом троллейбусе, в том числе и с запасом автономного хода», - отметил он.

По его словам, набор на обучение водителей происходит постоянно, а требования к кандидатам довольно высоки: перед зачислением в группу они проходят специальное тестирование, собеседования. Также им дают возможность вникнуть в суть работы всего депо. Следующая группа, по графику, закончит курсы примерно в середине зимы.