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28.09.2020  16:49   

Фоторепортаж: На учебных курсах водителей учат управлять троллейбусами с автономным ходом (Горсовет)

Выпускникам учебно-курсового комбината на базе КП «Троллейбусное депо №2» сегодня, 28 сентября, вручили свидетельства о получении профессионального образования «Водитель троллейбуса».


//city.kharkov.ua
Как сообщили в депо, новоиспеченные водители будут управлять новым подвижным составом с запасом автономного хода.  В ближайшее время водители выйдут на линии, где и продемонстрируют все приобретенные за время учебы навыки.
 
«Я являюсь водителем легковых и грузовых автомобилей.  Решил переучиться и освоить электротранспорт. Обучение длилось с марта по сентябрь. И теория, и практика преподавались на высшем уровне. Теперь буду работать на маршруте №6, постараюсь не подвести трудовой коллектив и своих пассажиров», - рассказал журналистам выпускник курсов, водитель троллейбуса Алексей Иншин.
 
Как сообщил начальник учебно-курсового комбината Евгений Босенко, на курсах проводится как обучение безработных, так и повышение квалификации уже практикующих водителей электротранспорта: «На сегодняшний день половина действующих работников предприятия - наши выпускники. Сегодня мы вручили свидетельства 13 водителям, которых к нам направил центр занятости, и пяти нашим сотрудникам».
 
Как сообщил журналистам директор КП «Троллейбусное депо №2» Дмитрий Липовой, в рамках развития городской инфраструктуры запланирована закупка нового подвижного состава, поэтому и возникла необходимость обучения водителей новым навыкам. «Тщательно подбирали кандидатов. Наши выпускники смогут работать на любом троллейбусе, в том числе и с запасом автономного хода», - отметил он.
 
По его словам, набор на обучение водителей происходит постоянно, а требования к кандидатам довольно высоки: перед зачислением в группу они проходят специальное тестирование, собеседования. Также им дают возможность вникнуть в суть работы всего депо. Следующая группа, по графику, закончит курсы примерно в середине зимы.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  троллейбусы с автономным ходом, курсы, харьков
 
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