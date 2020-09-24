24.09.2020 10:48

В метрополитене расскажут, когда введут оплату проезда бесконтактными кредитками (ХГС)

Систему оплаты проезда в Харьковском метрополитене с помощью бесконтактных банковских карт представят 25 сентября.



//kh.vgorode.ua

В брифинге примут участие:

- заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот;

- старший директор «Visa» по стратегическим партнерствам и финтеху в СНГ и Юго-Восточной Европе Евгений Лисняк;

- проектный менеджер от Департамента цифровой трансформации Дмитрий Птушко;

- руководитель Харьковского областного управления АО «Ощадбанк» Оксана Сороколита.



Место проведения - вестибюль ст. м. «Госпром». Начало - в 10:00.