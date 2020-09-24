Главная Новости Дороги и транспорт В метрополитене расскажут, когда введут оплату проезда бесконтактными кредитками (ХГС)
24.09.2020  10:48   

В метрополитене расскажут, когда введут оплату проезда бесконтактными кредитками (ХГС)

Систему оплаты проезда в Харьковском метрополитене с помощью бесконтактных банковских карт представят 25 сентября.


//kh.vgorode.ua

В брифинге примут участие:
- заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот;
- старший директор «Visa» по стратегическим партнерствам и финтеху в СНГ и Юго-Восточной Европе Евгений Лисняк;
- проектный менеджер от Департамента цифровой трансформации Дмитрий Птушко;
- руководитель Харьковского областного управления АО «Ощадбанк» Оксана Сороколита.

Место проведения - вестибюль ст. м. «Госпром». Начало - в 10:00.

Источник:   ХГС
 Тэги:  метро, проезд, кредитка, харьков, оплата
 
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