В метрополитене расскажут, когда введут оплату проезда бесконтактными кредитками (ХГС)

Систему оплаты проезда в Харьковском метрополитене с помощью бесконтактных банковских карт представят 25 сентября.
В брифинге примут участие:
- заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот;
- старший директор «Visa» по стратегическим партнерствам и финтеху в СНГ и Юго-Восточной Европе Евгений Лисняк;
- проектный менеджер от Департамента цифровой трансформации Дмитрий Птушко;
- руководитель Харьковского областного управления АО «Ощадбанк» Оксана Сороколита.
Место проведения - вестибюль ст. м. «Госпром». Начало - в 10:00.
День предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот День посвящён проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.
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