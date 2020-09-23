Главная Новости Дороги и транспорт ФОТО: На трассе Мерефа-Лозовая-Павлоград обновлено дорожное покрытие (САД)
23.09.2020  12:52   

ФОТО: На трассе Мерефа-Лозовая-Павлоград обновлено дорожное покрытие (САД)

Заканчиваются работы по благоустройству трассы.


//kh.ukravtodor.gov.ua

В Службе автомобильных дорог сообщили о завершении ремонта на трассе Р-51 Мерефа-Лозовая-Павлоград, который начался в 2017 году.

Дорожное покрытие обновлен на 100%. Уже нанесена дорожная разметка, установлено барьерное ограждение.

Сейчас ведутся работы по благоустройству трассы, завершается устройство дорожных знаков. Проводятся работы по устройству автономного освещения на пешеходных переходах.

Дорожники отметили, что трасса была построена в 1960-х годах прошлого века, она соединяет 4 района: Харьковский, Змиевской, Первомайский и Лозовский. Общая протяженность автодороги Р-51 по региону составляет 132 км. На балансе Службы находится 123 км.

Источник:   Служба автомобильных дорог
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.09 Дороги и транспорт В Жихаре дорожники восстанавливают центральную улицу (Горсовет) 14.09 Дороги и транспорт На Полтавському Шляху ремонтують дорогу (ВІДЕО) 02.09 Власть Зеленскому с высоты птичьего полета показали ремонт харьковкой трассы, который начали несколько лет назад (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 