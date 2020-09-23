23.09.2020 12:52

ФОТО: На трассе Мерефа-Лозовая-Павлоград обновлено дорожное покрытие (САД)

Заканчиваются работы по благоустройству трассы.



//kh.ukravtodor.gov.ua

В Службе автомобильных дорог сообщили о завершении ремонта на трассе Р-51 Мерефа-Лозовая-Павлоград, который начался в 2017 году.

Дорожное покрытие обновлен на 100%. Уже нанесена дорожная разметка, установлено барьерное ограждение.



Сейчас ведутся работы по благоустройству трассы, завершается устройство дорожных знаков. Проводятся работы по устройству автономного освещения на пешеходных переходах.



Дорожники отметили, что трасса была построена в 1960-х годах прошлого века, она соединяет 4 района: Харьковский, Змиевской, Первомайский и Лозовский. Общая протяженность автодороги Р-51 по региону составляет 132 км. На балансе Службы находится 123 км.